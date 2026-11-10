К участию в работе были привлечены педагоги и юристы. Также присутствовали специалисты КДН и ЗП, сотрудники отдела опеки, медицинские работники и представители АТК. Ключевые задачи встречи — рост информационной культуры и расширение кругозора аудитории в вопросах терроризма. Кроме того, ставилась цель сформировать негативное отношение к экстремистским проявлениям.

Отдельно уделялось внимание развитию воли и навыков самостоятельного принятия решений. В ходе встречи учителя поделились опытом воспитательной работы со школьниками. Было подчёркнуто: терроризм относится к наиболее опасным и плохо прогнозируемым явлениям наших дней.

Сотрудники правового отдела мэрии объяснили, какая ответственность предусмотрена для взрослых и несовершеннолетних за преступления террористической направленности (в т. ч. по УК РФ). Прозвучало и о правовых последствиях: ограничениях при устройстве на работу, выезде за границы РФ и выдаче разрешений.

Представители КДН и ЗП рассказали об алгоритмах, помогающих распознать признаки склонности к деструктивной идеологии. Они также описали меры социально-педагогической поддержки, применяемые к подросткам.

Медики раскрыли маркеры деструктивного поведения. Были освещены принципы первичной оценки состояния подростка, а также порядок своевременного оказания ему психологической помощи. Специалисты АТК напомнили: на официальном сайте администрации публикуются памятки для родителей и детей о противодействии терроризму. Помимо этого, на регулярной основе проводятся мероприятия совместно с ПДН, религиозными деятелями и участниками СВО.

По итогам работы было принято решение усилить межведомственный обмен информацией в сфере профилактики. В него войдут регулярные рабочие встречи, а также обмен аналитическими справками.