В столице Ингушетии маломобильной горожанке вручили паспорт на дому 

В рамках этой работы начальник отделения по вопросам миграции майор полиции Алисхан Костоев лично навестил местную жительницу Альбину Евлоеву. Женщина не могла прийти в ведомство самостоятельно из-за проблем со здоровьем, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства внутренних дел по республике.

Полицейский вручил Альбине Тархановне новый документ, поздравил ее и пожелал крепкого здоровья и благополучия. Горожанка и ее родные поблагодарили сотрудников за чуткость и возможность получить услугу в комфортных домашних условиях.

В ведомстве подчеркнули, что посещения на дому являются регулярной практикой, чтобы поддержать тех, кто нуждается в особой заботе.