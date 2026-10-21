В шорт-лист кинофестиваля «Золотая башня» Ингушетии вошли 69 фильмов

«География конкурсных заявок охватывает Европу, Азию и Латинскую Америку. Свои фильмы представят авторы из России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Индии, Китая, Ирана, Индонезии, Турции, Германии и Бразилии. Победителей определит профессиональное жюри, предусмотрено девять номинаций», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ЦТКиКИ региона.

Зрители смогут увидеть конкурсные работы на десяти площадках субъекта — в домах культуры, кинотеатрах и Центре театра, кино и креативных индустрий. Показы пройдут с 23 по 28 октября.

«Подробное расписание показов с адресами площадок и временем сеансов организаторы опубликуют в ближайшее время», — подытожил собеседник.