В этом наборе участники смогут выбрать одно из 12 направлений подготовки, среди которых появились две новые перспективные специализации: ИИ-инженер и технологический предприниматель.

Особенность образовательной модели «Школы 21» заключается в сочетании самостоятельного изучения материала, взаимного обучения и решения практических задач. Участники будут заниматься разработкой индивидуальных и групповых проектов, осваивать передовые цифровые технологии и приобретать компетенции, востребованные в сфере ИТ.

Значимым элементом программы является трехмесячная стажировка в одной из ИТ-компаний. Профессиональному росту будущих специалистов также будет способствовать Центр развития карьеры Академии цифрового развития. Его специалисты помогут участникам подготовиться к поиску работы и определить вектор дальнейшего карьерного развития.

«Школа 21» предоставляет возможность обучения без каких-либо финансовых затрат. Принять участие может любой человек старше 18 лет. Наличие профильного образования или опыта в программировании не требуется, главное успешно пройти отборочные испытания. Новые отборочные интенсивы ожидаются в 2027 году.

Подобные образовательные инициативы играют важную роль в расширении горизонтов профессионального роста для молодежи, способствуют формированию квалифицированных кадров в республике и закладывают основу для динамичного развития цифровой экономики Ингушетии, говорится в релизе.