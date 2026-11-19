После теоретического введения школьники с большим интересом приступили к практической части занятия. Каждый из них стремился лично попробовать свои силы в обращении с оружием, сообщили газете «Ингушетия» в региональном комитете по делам молодежи.

Мероприятия, организованные в рамках XII Всероссийской акции «Есть такая профессия — Родину защищать», стали частью масштабной программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Подобные уроки, несомненно, оставляют более яркое впечатление, чем традиционные лекции. Опыт практического взаимодействия с оружием позволил школьникам по-новому взглянуть на профессию военного, отметили в КДМ.