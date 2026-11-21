Инициатива проведения встреч принадлежит сторонникам партии. Для школьников были организованы специальные уроки и показы фильмов, которые рассказывает о жизненном пути и трудах человека, посвятившего себя сбережению богатств русского языка.

В селе Нестеровское учащиеся посмотрели документальную ленту «Слово в слово», узнали об увлекательной истории создания знаменитого словаря, о том, как Владимир Даль кропотливо собирал народные выражения, пословицы и поговорки, тем самым сохраняя для потомков бесценное языковое и культурное достояние.

Председатель совета сторонников партии «Единая Россия» Анджела Гулиева акцентировала внимание на значимости подобных образовательных мероприятий.

«Труд Владимира Даля — это не просто собрание слов, это сохранение целого мира: национальных традиций, характера и народной мудрости. Его работа напоминает нам о том, как важно трепетно относиться к языку, ведь каждое слово несет в себе историю. Наша задача сегодня — привить молодежи интерес к культурному наследию, помочь осознать ценность родного языка, воспитать уважение к традициям своего народа и культуре других народов. Именно через такие мероприятия происходит подлинное знакомство с историей и укрепляется связь между поколениями», — подчеркнула она.

В Карабулаке состоялся костюмированный тематический урок, который позволил школьникам глубже погрузиться в жизнь и работу этнографа. После в актовом зале состоялся просмотр документального фильма «Владимир Даль. Жизнь в поисках клада», который открыл учащимся малоизвестные аспекты биографии просветителя.

В мероприятии приняли участие представители местного отделения «Единой России», заместитель председателя городского совета депутатов Хусейн Амаков и секретарь первичного отделения партии Зарета Часыгова.

Вопросы сохранения культурного и исторического наследия, обеспечения преемственности поколений и патриотического воспитания молодежи остаются в центре внимания Народной программы партии.