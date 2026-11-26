За победу поборются сборные из регионов СКФО, а еще команды Москвы, Волгограда и ряда других территорий. Здесь проверят не одну лишь начитанность: площадка послужит пространством для обмена мыслями, тренировки критического мышления и сближения молодых людей из разных уголков страны.

«Подобные турниры дают возможность раскрыть свои сильные стороны, приучают действовать сообща и находить нестандартные ходы — а такие умения пригодятся где угодно», — подчеркнули организаторы интеллектуальных состязаний.