Собеседник издания отметил, что главной целью мероприятия стало формирование у подрастающего поколения осознанного отношения к исполнению воинского долга и личной ответственности перед Отечеством.

Перед учащимися выступил сотрудник регионального комитета по делам молодежи Магомед Авсажев. Он ознакомил ребят с базовыми принципами обращения с оружием и правилами безопасности. Также в формате открытого диалога спикер ответил на актуальные вопросы школьников, касающиеся армейского быта и карьерных перспектив в силовых структурах. Такой подход позволил развенчать популярные мифы о службе и представить ее как серьезный профессиональный выбор.

КДМ продолжает цикл просветительских мероприятий в учебных заведениях республики. Укрепление патриотических ценностей остается одним из приоритетных направлений работы ведомства.