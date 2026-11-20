Как информировали газету «Ингушетия» в администрации района, ветеранам вручили подарочные наборы, в которых были фрукты и сладости. В ходе визита гости побеседовали с ними, узнали о состоянии здоровья, самочувствии и бытовых условиях. Кроме того, прозвучали слова признательности, за их труд, стойкость и вклад в общее дело в годы военного времени.

В рамках посещения на дому организаторы мероприятия побывали у Идриса Халухоева и других тружеников тыла. Подобные встречи дают возможность оказать нужную поддержку, а вместе с тем служат знаком уважения к старшему поколению.

Забота о тружениках тыла, внимание к их нуждам и сохранение памяти об их жизненном пути по-прежнему остаются важными направлениями работы администрации района и сельских поселений.