В селе Дачное Пригородного района отметили 110-летие народного поэта Яндиева 

Перед началом встречи сотрудники НБ оформили в актовом зале книжную выставку о жизни и творчестве поэта. Экспозиция сразу привлекла школьников: библиотекари рассказывали детям об экспонатах и знакомили их с материалами, отмечая живой интерес ребят, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе учреждения.

Вела мероприятие педагог Айна Яндиева. Программа выступлений школьников была подготовлена на высоком уровне: звучали стихи поэта, в том числе в исполнении первоклассников в национальной одежде, песни, были представлены костюмированные сценки и танцевальные номера.

О личности и поэзии Джамалдина Яндиева говорили литераторы Хаваш Накостоев, Раиса Дидигова и Султан Мерешков. Они отметили глубину его стихов, гуманизм и нравственное начало, отсутствие назидательности, связь творчества с ингушской народной поэтикой и его интернациональный характер. Призвали школьников усердно учиться и соблюдать ингушский эздел, чтобы вырасти такими же добрыми и порядочными, как поэт.

Отдельно подчеркивалось, как Джамалдин Яндиев ценил дружбу и как его уважали писатели Северного Кавказа. Дочь поэта Марьям Яндиева рассказала о жизни и непростой судьбе отца, его любви к людям, принципиальности и умении дружить, в том числе с осетинским поэтом, переводчиком и мыслителем Нафи Джусойты, который на свои сбережения издал сборник переводов стихов Яндиева.

Она поблагодарила директора школы Азу Албакову и коллектив, высоко оценила талант и старания учащихся, передала школе копии архивных документов, написанных рукой поэта, также марки, выпущенные к его 100-летию.

Национальная библиотека передала школе коллекцию лучших новых краеведческих изданий. Замдиректора Лидия Мальсагова вручила ее с приветственным адресом от директора учреждения Радимы Газдиевой и отметила символичность того, что библиотека имени Джамалдина Яндиева приехала в школу его имени, продолжая традиции дружбы и любви к поэзии.

Государственная филармония представила концертную программу из песен на стихи поэта с участием Розы Ахциевой, Хавы Евлоевой, Лолиты Хашагульговой и других артистов.

На встрече от имени тейпа Яндиевых выступил старейшина Чингисхан Яндиев. Беседа продолжилась за чаепитием. Следующим пунктом юбилейной программы станет открытие мемориальной плиты на месте рождения классика ингушской и северокавказской литературы в его родном селе Балта.