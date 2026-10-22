В селе Балта открыли памятную плиту ингушскому поэту Джемалдину Яндиеву 

В церемонии приняли участие дочь поэта Марьям и внук Янд, представители Союза писателей республики, администрации села, научной и творческой интеллигенции, жители населенного пункта, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Национальной библиотеки региона, носящей имя Джамалдина Яндиева.

В ходе визита гости посетили сельскую школу, где поэт учился в 1925–1929 годах. НБ передала школьной библиотеке комплект из 45 краеведческих подарочных изданий. Руководство школы поблагодарило за ценный дар.

Земля Балты, горячо любимая поэтом, воспета в его творчестве. Образы горных скал, парящих орлов и шумного Терека навсегда вошли в его поэзию: «Где я рожден — в скале гнездо орлицы, где я рожден — обвал гремящий мчится…». Эти строки знакомы многим как в оригинале, так и в переводе на русский язык, говорится в релизе.

Открытие мемориальной плиты и посещение школы стали данью светлой памяти классика ингушской литературы и увековечением его имени в селе, подарившем народу выдающегося поэта.

Напомним, в республике проходят памятные мероприятия, посвященные 110-летию народного поэта ЧИАССР, кавалера ордена «За заслуги» республики Джамалдина Хамурзаевича Яндиева.

Он родился 15 октября 1916 года в селении Балта Терской области. Член Союза писателей СССР с 1937 года, автор более двадцати поэтических сборников на ингушском и русском языках. Умер в 1979 году.