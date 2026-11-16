В рамках проекта «Лаборатория БПЛА» школьники Ингушетии осваивают дроны 

Для участников курса организаторы подготовили мастер-классы и обучение на техническом симуляторе управления дронами. Это позволило школьникам на практике освоить основы пилотирования и познакомиться с техническими нюансами работы с беспилотными летательными аппаратами.

В качестве спикеров и гостей на мероприятиях выступили представители Федерации гонок дронов России в республике, социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» Мухаммад Куркиев и Ибрагим Султыгов. Работу площадок совместно с ними обеспечивали Джабраил Чахкиев, Милана Плиева и Рамазан Нальгиев.

В рамках интерактивного курса школьники познакомились с современными беспилотными технологиями и примерили на себя роль пилотов. Им рассказали об устройстве и принципах работы дронов, после чего участники перешли к практическим занятиям.

На техническом симуляторе «Квадросим» ребята проверили свои навыки в заданиях на скорость и точность пилотирования, освоили управление реальными FPV-дронами.

«Лаборатория БПЛА» дает возможность не просто узнать о технологиях будущего, но и попробовать себя в роли пилота, инженера и разработчика. Проект реализуется комитетом по делам молодежи республики совместно с Федерацией гонок дронов России.