В рамках акции «Сохраним лес» в Ингушетии высадили 2 тыс. деревьев 

На территории базы появились саженцы ясеня обыкновенного и клена. Посадка проводилась по поручению Махмуд-Али Калиматова с участием представителей Минспорта республики, администраций Сунженского района и сельского поселения Мужичи, специалистов Сунженского лесничества, сотрудников Минприроды и Сунженского лесопожарного центра, юных спортсменов и волонтеров.

Для некоторых ребят этот день стал первым опытом посадки деревьев. Теперь они смогут с гордостью сказать, что лично внесли вклад в сохранение природы. Саженцы разместили вдоль будущего бассейна: спортивная база активно развивается, и вскоре здесь появится новый объект для занятий спортом. Зеленые насаждения украсят территорию и со временем создадут дополнительную тень.

Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Выбор площадки не случаен: ежегодно на базе в Мужичи собираются участники из разных регионов страны для проведения спортивных, патриотических и экологических мероприятий.