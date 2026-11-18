Лекцию «Социальные сети: риски и их последствия» для учащихся пятой Назрановской школы организовали и провели религиозный деятель, представитель регионального министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Абдуссалам Евлоев, представители центра информационной безопасности и комитета по делам молодёжи республики.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце региона, в ходе встречи со школьниками обсудили: риски, связанные с использованием социальных сетей; способы защиты персональных данных; влияние интернет-контента на психологическое состояние и репутацию человека; ответственность за противоправные действия в интернете.
Особое внимание выступающие уделили осознанному и ответственному поведению в цифровой среде. Ребятам напомнили о важности внимательного отношения к информации, которую они публикуют и распространяют в социальных сетях.
Также школьникам рассказали о конкурсе «Росмолодёжь.Гранты» и возможностях поддержки молодёжных инициатив, направленных на реализацию творческих и социально значимых проектов.
В завершение мероприятия учащимся раздали информационные буклеты «Нет терроризму» и материалы о вышеназванном конкурсе.