Очередные встречи пройдут 26 и 30 ноября с 14 до 17 часов. Первая состоится в многофункциональном центре города Сунжа (улица Менделеева, дом 48), вторая — в МФЦ Магаса (улица Мальсагова, 48), сообщили газете «Ингушетия» в УПЧ республики.

Для пожилых людей будет организована серия бесплатных юридических консультаций, на которых они смогут получить профессиональные ответы на свои вопросы. Также планируется проведение информационных мероприятий по вопросам пенсионного обеспечения.

По вопросам проекта можно обратиться по следующим телефонным номерам: 8 (963) 172-42-70 и 8 (8734) 55-19-92.