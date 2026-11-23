Магас в списке 16 городов, которые борются за почетный титул «Культурная столица России-2028». Победителя в специальной номинации определят путем народного голосования, которое уже стартовало и продлится до 30 ноября, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона.
Там отметили, что поддержка столицы республики — это шанс познакомить всю страну с самобытной культурой ингушского народа, его многовековой историей, традициями и современной жизнью субъекта. Принять участие в голосовании могут пользователи с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслуги».
Важно то, что отдать свой голос можно сразу за пять городов, поэтому даже те, кто уже поддержал других участников, могут выбрать Магас, пройдя по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/cultural-capital/contest/134/.
«Поддержим город и поможем представить культуру Ингушетии на всероссийском уровне», — призвали жителей в кабинете министров.