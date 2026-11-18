Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном кабинете министров, ключевой темой разговора стало льготное кредитование аграриев. Владимир Сластенин подчеркнул заинтересованность региона в том, чтобы как можно больше сельхозпроизводителей получили доступ к финансовым ресурсам.

«Льготное кредитование — важный инструмент поддержки наших аграриев. Уверен, что наше сотрудничество с Россельхозбанком в этом направлении будет продолжено и принесет ощутимые результаты», — отметил глава правительства.

Представители банка рассказали об образовательных и финансовых программах для КФХ, включая проект «Школа фермера», который реализуется совместно с Минсельхозом республики на базе Ингушского государственного университета.

«Россельхозбанк уделяет особое внимание поддержке малого и среднего агробизнеса. Мы видим большой интерес к нашим проектам со стороны жителей Ингушетии и готовы расширять их масштабы», — сказал управляющий филиалом.