В Полпредстве Ингушетии в СЗФО провели антиэкстремистское мероприятие с молодежью

Как сообщили газете «Ингушетия» в представительском ведомстве, в теплой и открытой атмосфере участники встречи поговорили о сохранении традиционной культуры и идентичности, ценностях семьи и уважении к старшим, о жизни вдали от дома и поддержке земляков. Обсудили религиозные аспекты, а имамы дали молодым людям подробные, обоснованные ответы на вопросы.

Отмечается, что отдельное внимание уделили защите молодежи от радикальных идеологий и тому, как важно сохранять трезвый взгляд, держаться рядом с родными и земляками и вовремя советоваться со старшими.

«Благодарим наших гостей за время, мудрые слова и внимание к молодежи, а всех пришедших за интерес и живое участие. Такие встречи, которые помогают сохранять связь с родной землей и чувствовать поддержку рядом, будем организовывать чаще», — подчеркнул полпред Ингушетии в СЗФО Муслим Аушев.