В Перинатальном центре Ингушетии 30 октября проведут День открытых дверей

Рабия Цолоева

30 октября в Перинатальном центре Ингушетии состоится очередной День открытых дверей «Здоровая женщина — здоровая семья». Посетительницы смогут бесплатно проконсультироваться с врачами нескольких специальностей и пройти профилактические обследования.

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минздрава, в программу акции войдут консультации акушера-гинеколога, репродуктолога, эндокринолога и диетолога, а также УЗИ органов малого таза и щитовидной железы и кольпоскопия. По результатам обследований специалисты при необходимости определят дальнейшую тактику наблюдения и лечения.

«Дни открытых дверей в центре проводятся регулярно. В сентябре обследование прошли более 100 женщин — это стало рекордным показателем за время проведения акции. У некоторых пациенток врачи выявили заболевания на ранних стадиях, что позволило своевременно начать лечение и предупредить возможные осложнения», — подчеркнул собеседник.

Начало мероприятия запланировано на 10 часов. Желающих приглашают в женскую консультацию Перинатального центра, расположенную на втором этаже. Медики рекомендуют не откладывать профилактические обследования даже при хорошем самочувствии, поскольку раннее выявление заболеваний позволяет своевременно принять необходимые меры.

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