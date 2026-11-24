В мероприятии приняли участие помощник начальника ОФСИН по организации работы с верующими Исса Манкиев, представитель АНО «Комитет духовно-нравственного и патриотического просвещения» Ибрагим Долгиев, старший инспектор группы воспитательной и социальной работы с осужденными Фердовс Газикова, сотрудники психологической службы.

Отмечалась значимость комплексного подхода в работе с представителями различными конфессий для достижения положительных результатов. Намечены перспективы дальнейшего взаимодействия и определены приоритетные задачи на предстоящий период, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе отдела Федеральной службы исполнения наказаний по региону.