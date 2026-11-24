На заседании межрелигиозной рабочей группы в отделе ФСИН по республике подводились итоги года и обсуждались ключевые направления работы по духовно-нравственному воспитанию осужденных, профилактике экстремистских и наркотических проявлений.
В мероприятии приняли участие помощник начальника ОФСИН по организации работы с верующими Исса Манкиев, представитель АНО «Комитет духовно-нравственного и патриотического просвещения» Ибрагим Долгиев, старший инспектор группы воспитательной и социальной работы с осужденными Фердовс Газикова, сотрудники психологической службы.
Отмечалась значимость комплексного подхода в работе с представителями различными конфессий для достижения положительных результатов. Намечены перспективы дальнейшего взаимодействия и определены приоритетные задачи на предстоящий период, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе отдела Федеральной службы исполнения наказаний по региону.