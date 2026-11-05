В ОФСИН по Ингушетии подвели итоги работы за девять месяцев текущего года 

Мероприятие прошло под председательством врио начальника ОФСИН подполковника внутренней службы Ибрагима Илиева. В совещании приняли участие руководители структурных подразделений и подведомственных учреждений.

В ходе встречи было отмечено, что в следственном изоляторе в городе Карабулаке отчетный период прошел без чрезвычайных происшествий, оперативная обстановка оставалась стабильной. Реализован комплекс мер по укреплению безопасности: усилены участки, которые потенциально могут быть использованы для совершения побега, проведены проверки и дооснащение мест погрузочно-разгрузочных работ, заменено освещение на контрольно-пропускных пунктах, ворота оборудованы современными средствами автоматизации и блокировки. Важным нововведением стало внедрение оперативного патрулирования, которое способствовало укреплению правопорядка и снижению нагрузки на личный состав.

В исправительном центре номер один в 2026 году завершены капремонт и оснащение помещений для временного размещения осужденных, допустивших нарушения правил внутреннего распорядка. Проект реализован в рамках освоения лимита бюджетных обязательств. Кроме того, в отчетный период была увеличена штатная численность отдельных подразделений, что позволило снизить нагрузку на сотрудников и повысить эффективность работы учреждения.

Участники совещания также проанализировали работу по устранению нарушений, выявленных комиссией ФСИН России в ходе инспекторской проверки.

В завершение мероприятия Ибрагим Илиев дал положительную оценку работе ведомства и обозначил ключевые задачи на предстоящий период. Ряд сотрудников были отмечены званиями, наградами и почетными грамотами за профессионализм и высокие результаты в служебной деятельности.