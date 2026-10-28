В Назрановском районе налаживают партнерские отношения с «Движением Первых»

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы встречи, на повестке дня обсуждались возможности кооперации и претворения в жизнь общих проектов, нацеленных на стимулирование молодежных инициатив.

Особое внимание было уделено организации встреч с учащимися в рамках федеральной программы «Классные встречи», посещению ячеек «Движения Первых» в школьных учреждениях района и дальнейшему налаживанию связей с образовательными структурами.

Кроме того, участники встречи ознакомились с планами совместной деятельности на заключительный период четвертого квартала и обозначили ключевые векторы для дальнейшего взаимодействия.