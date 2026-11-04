В Назрановском районе масштабно отметили День народного единства

Для гостей праздника была подготовлена насыщенная программа. В фойе развернулись выставки национальной кухни и декоративно-прикладного искусства, желающие могли посетить мастер-класс по лепке из гипса.

Основным событием стал концерт, в котором приняли участие воспитанники вокального и эстрадно-джазового кружков районного дома культуры, танцевальные ансамбли «Яндаре» и «Лоаман оаз», малыши из ДОУ «Березка» и детского сада номер 10. Завершило программу выступление народной артистки республики Зары Аушевой.

К участникам торжества обратился глава Назрановского района Мухарбек Аушев. В своем выступлении он подчеркнул, что единство и согласие между народами остаются важнейшими условиями стабильности и развития страны. В финале мероприятия наиболее активным участникам были вручены почетные грамоты и благодарности.

Отметим, что праздничные события ко Дню народного единства охватили всю республику. В Назрани проходит концерт в Театре юного зрителя, в Сунже — фестивали ремесел и национальных культур, соревнования по национальным видам спорта. В Малгобеке праздник объединит участников фестиваля сельской молодежи «Юрт-Ганз». Кроме того, по всему региону проходят тематические мероприятия, посвященные Году единства народов России.