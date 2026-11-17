Как информировали газету «Ингушетия» в администрации района, в соревнованиях приняли участие спортсмены из разных регионов России. Турнир стал не только важным спортивным событием, но и площадкой для популяризации самбо, воспитания у молодёжи дисциплины, силы духа и уважения к спортивным традициям.

По итогам соревнований победители и призёры были награждены кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.

За поддержку и содействие развитию самбо в Ингушетии глава Назрановского района Мухарбек Аушев был отмечен благодарностью президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева.

«Проведение таких турниров способствует развитию юношеского спорта и помогает молодым спортсменам получать опыт», — подчеркнул Аушев.