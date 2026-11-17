На базе физкультурно-оздоровительного комплекса сельского поселения Плиево состоялся Всероссийский турнир по самбо «День самбо», посвященный памяти И. С. Бапхоева.
Как информировали газету «Ингушетия» в администрации района, в соревнованиях приняли участие спортсмены из разных регионов России. Турнир стал не только важным спортивным событием, но и площадкой для популяризации самбо, воспитания у молодёжи дисциплины, силы духа и уважения к спортивным традициям.
По итогам соревнований победители и призёры были награждены кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.
За поддержку и содействие развитию самбо в Ингушетии глава Назрановского района Мухарбек Аушев был отмечен благодарностью президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева.
«Проведение таких турниров способствует развитию юношеского спорта и помогает молодым спортсменам получать опыт», — подчеркнул Аушев.