Выяснилось, что 28 апреля этого года гражданина уже осудили по ч. 1 ст. 264.1 УК России. Ему назначили 250 часов обязательных работ, лишили права управления транспортом на 18 месяцев и оштрафовали на 45 тыс. рублей. Штраф он до сих пор не оплатил, водительское удостоверение сдал только 27 августа.

Автомобиль поместили на специализированную штрафную стоянку. На нарушителя составили административные протоколы по трем статьям КоАП России: повторное управление транспортом водителем, лишенным прав, выезд на встречную полосу и невыполнение требования полицейского об остановке.

Поскольку мужчина управлял машиной в нетрезвом виде, уже имея уголовное наказание за аналогичное нарушение, в его действиях усматриваются признаки преступления по ч. 2 ст. 264.1 УК России. Сейчас идет проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В МВД по республике напоминают автомобилистам: повторное управление транспортом в состоянии опьянения или лицом, лишенным прав, влечет уголовную ответственность. Такие нарушения реально угрожают безопасности на дорогах и могут обернуться тяжелыми последствиями. Свидетелей пьяного вождения просят незамедлительно сообщать в органы внутренних дел.