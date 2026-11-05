В Назрани усилен контроль за реализацией алкогольной продукции 

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, документ направлен на защиту здоровья несовершеннолетних, обеспечение общественного порядка и соблюдение требований законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.

На днях в рамках исполнения постановления глава Центрального административного округа города совместно с сотрудниками экономического отдела мэрии, участковыми уполномоченными полиции и представителями Министерства промышленности и связи региона провёл инспекционный выезд по объектам торговли.

В процессе проверки торгового объекта ООО «Идеал» установлено, что срок действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции истёк. В связи с выявленными обстоятельствами реализация алкогольной продукции на указанном объекте не допускается.

Материалы проверки направлены для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности в установленном законом порядке. Кроме того, при рассмотрении вопроса о дальнейшем лицензировании объекта уполномоченным органом должны учитываться установленные территориальные ограничения и требования федерального законодательства.

Администрация города Назрани продолжит работу по выявлению и пресечению нарушений в сфере реализации алкогольной продукции. Аналогичные мероприятия будут проводиться и в отношении других торговых объектов города.