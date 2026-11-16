В Назрани состоится премьера музыкальной сказки «Красавица и чудовище»

Как информировали газету «Ингушетия» в Минкультуры республики, знакомый сюжет оживят красочные видеоэффекты и видеосопровождение. Благодаря музыке, звучащей вживую, публика погрузится в атмосферу чуда, преданности и любви.

Организаторы приглашают жителей региона и гостей провести этот день в компании героев сказки и оркестрантов.

Напомним, адрес места, где состоится музыкальное действо: Назрань, Альтиевский административный округ, ул. Мурманская, д. 24а.