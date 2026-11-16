В Назрани провели крупный научный форум, посвященный ИИ 

Как информировали газету «Ингушетия» в региональном отделении «Единой России», среди участников мероприятия были региональный координатор федерального партпроекта «Цифровая Россия» Ислам Угурчиев, председатель Общественного совета партпроекта Асет Даурбекова, секретарь МО партии в Назрани Юсуп Богатырев, а также активисты и сторонники ЕР.

По словам спикеров форума, совсем недавно ИИ воспринимался как тема фантастических книг и фильмов. Однако сегодня нейросети генерируют тексты и картинки, обрабатывают огромные массивы данных, оказывают поддержку в обучении, здравоохранении и предпринимательстве. Именно таким технологиям — тем, что уже трансформируют привычный образ жизни и задают облик профессий будущего, — и была подчинена программа фестиваля.

Мероприятие проводилось в рамках работы по популяризации науки, развитию цифровой грамотности и расширению представлений о возможностях современных технологий. Отмечается, что на сегодняшний день цифровая грамотность — это не бонус, а обязательное умение.

Способность работать с современными инструментами, разбираться в возможностях и ограничениях искусственного интеллекта, критически осмыслять информацию и соблюдать правила безопасности в сети становится важным условием успешной учёбы, профессиональной реализации и повседневной жизни.

«Именно поэтому подобные мероприятия имеют значение не только как площадки для знакомства с новыми разработками, но и как возможность увидеть собственную роль в технологических изменениях. Ведь за любым алгоритмом, программой или нейросетью стоят человеческие знания, идеи и решения», — подчеркнули участники форума.