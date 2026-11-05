В Назрани прошел межрегиональный турнир по джиу-джитсу «Кубок Чемпиона» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в РИК «Единая Россия», спортсмены показали свои умения, технику и характер, сражаясь за места на пьедестале. Победителей и призеров ждали кубки, медали и почётные грамоты, а также денежные вознаграждения.

Турнир был проведён в ходе реализации федерального партийного проекта «Детский спорт» от «Единой России» и посвящён Дню народного единства.

В соревнованиях участвовал актив местного отделения «Единой России» в Назрани, который возглавляет секретарь отделения Юсуп Богатырев.

В своём обращении к участникам и организаторам Юсуп Богатырев подчеркнул: «Значение таких турниров для развития спорта среди детей и юношества велико. Ребятам они дают шанс проявить себя, показать свои способности и добиться высоких результатов, а вместе с тем формируют дисциплину, целеустремлённость, уважение к сопернику и желание идти к новым вершинам. Отдельно важно, что сегодня благодаря спорту объединяется молодёжь из разных регионов нашей страны. Поддержка подобных начинаний, создание условий для занятий физической культурой и спортом, воспитание здорового и деятельного поколения — ключевые направления работы в рамках партийного проекта „Детский спорт“».