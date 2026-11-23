Экспозиция включает десять тематических вагонов с реалистичными декорациями, историческими экспонатами и современными цифровыми технологиями. Посетители могут погрузиться в атмосферу военных лет, увидеть ключевые события войны и осознать, какой ценой была достигнута Великая Победа.

Представители партийного актива подчеркнули значимость подобных инициатив для сохранения исторического наследия и укрепления связи поколений.

«Это уникальная возможность прикоснуться к истории и еще раз осознать величие подвига нашего народа. Сохранение исторической памяти, передача правды о ВОВ молодому поколению и патриотическое воспитание — важнейшие задачи, которым партия уделяет особое внимание. В частно, в рамках исполнения Народной программы», — отметил Юсуп Богатырев.

Также на выставке побывали школьники, сотрудники министерства имущественных и земельных отношений региона, работники администрации Малгобекского муниципального района вместе с подведомственными учреждениями.

Они ознакомились с экспозициями, отражающими героизм и мужество советских солдат, самоотверженность тружеников тыла, тяжелые испытания мирного населения и ключевые события военных лет.

Посещение «Поезда Победы» - возможность прикоснуться к живой истории, глубже осмыслить масштаб трагедии Великой Отечественной войны и величие подвига поколения победителей.