На железнодорожном вокзале станции «Назрань» 21 ноября начала работу передвижная экспозиция «Поезд Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны. В минувшие выходные выставку посетили активисты городского отделения «Единой России» во главе с секретарем Юсупом Богатыревым, сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии.
Экспозиция включает десять тематических вагонов с реалистичными декорациями, историческими экспонатами и современными цифровыми технологиями. Посетители могут погрузиться в атмосферу военных лет, увидеть ключевые события войны и осознать, какой ценой была достигнута Великая Победа.
Представители партийного актива подчеркнули значимость подобных инициатив для сохранения исторического наследия и укрепления связи поколений.
«Это уникальная возможность прикоснуться к истории и еще раз осознать величие подвига нашего народа. Сохранение исторической памяти, передача правды о ВОВ молодому поколению и патриотическое воспитание — важнейшие задачи, которым партия уделяет особое внимание. В частно, в рамках исполнения Народной программы», — отметил Юсуп Богатырев.
Также на выставке побывали школьники, сотрудники министерства имущественных и земельных отношений региона, работники администрации Малгобекского муниципального района вместе с подведомственными учреждениями.
Они ознакомились с экспозициями, отражающими героизм и мужество советских солдат, самоотверженность тружеников тыла, тяжелые испытания мирного населения и ключевые события военных лет.
Посещение «Поезда Победы» - возможность прикоснуться к живой истории, глубже осмыслить масштаб трагедии Великой Отечественной войны и величие подвига поколения победителей.