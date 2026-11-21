В ходе прямой линии с Махмуд-Али Калиматовым 19 ноября житель Гамурзиевского административного округа Назрани поднял проблему отсутствия освещения на улице Садовой. По словам заявителя, эта ситуация не меняется уже около десяти лет.
Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, мэр Руслан Оздоев прокомментировал ситуацию и заверил, что вопрос находится в проработке. Для решения проблемы планируется провести замену проводки.
Все необходимые работы должны быть выполнены до 20 декабря текущего года. Таким образом, обращение получило четкие временные рамки для устранения неполадки.
Параллельно в Назрани активно ведутся работы по благоустройству улицы Изумрудной в ЦАО. С этим вопросом к Руслану Оздоеву обратилась мать участника специальной военной операции в ходе приема граждан.
Протяженность улицы Изумрудной превышает 700 метров. Специалисты уже завершили выравнивание нижнего слоя дорожного полотна и сейчас занимаются отсыпкой песчано-гравийной смесью. Ожидается, что все работы будут закончены на следующей неделе.
Для местных жителей состояние дороги — это вопрос не только удобства, но и безопасности. Поэтому так важно, чтобы обращения к властям не оставались без внимания и приводили к реальным изменениям в жизни горожан, отметили в администрации.