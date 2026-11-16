В Назрани по просьбе граждан осуществлено грейдирование улицы Карьерной

Отмечается, что на днях местные жители попросили улучшить дорогу, когда глава Назрани Руслан Оздоев проводил очередной личный приём граждан. Рассмотрев обращение, градоначальник дал поручение руководителю Гамурзиевского АО Рустаму Костоеву — необходимые работы следовало организовать в установленный срок. К настоящему моменту это поручение исполнено.

«Одномоментно охватить капитальным ремонтом все улицы города нереально. Но из этого вовсе не следует, что состояние дорожного полотна можно оставить без внимания. В тех местах, где масштабные работы пока невозможны, используются иные подходы, которые помогают сделать передвижение по дорогам более удобным», — подчеркнули в мэрии.