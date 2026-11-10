В Назрани обсудили вопросы формирования городского бюджета на 2027 год 

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, в ходе совещания были рассмотрены основные задачи, стоящие перед муниципалитетом, а также вопросы рационального распределения бюджетных средств с учётом потребностей города и его жителей.

Градоначальник подчеркнул, что при планировании расходов особое внимание необходимо уделить вопросам, непосредственно влияющим на качество жизни населения. В числе приоритетных направлений — развитие дорожной и пешеходной инфраструктуры, обустройство тротуаров, особенно на маршрутах следования школьников, улучшение уличного освещения и повышение безопасности дорожного движения.

Отдельное внимание мэр призвал уделить озеленению и благоустройству. Он отметил необходимость предусмотреть мероприятия по дальнейшей высадке деревьев и кустарников, созданию новых зелёных зон, содержанию и развитию общественных пространств. Кроме того, были затронуты вопросы жилищно-коммунального хозяйства, санитарного состояния городских территорий и дальнейшего развития городской инфраструктуры.

«Главным ориентиром при формировании бюджета должны оставаться реальные потребности жителей. Каждый запланированный рубль должен быть направлен на решение конкретных задач и повышение качества городской среды», — подчеркнул Руслан Оздоев.

По итогам совещания глава города поручил ответственным подразделениям при подготовке бюджетных предложений исходить из первоочередных потребностей муниципалитета, обеспечивая взвешенный подход к планированию расходов и эффективное использование бюджетных средств.