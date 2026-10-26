В Назрани Ингушетии покажут спектакль «Из тьмы веков» по роману Идриса Базоркина

Постановка переносит зрителей в Ингушетию XIX века и рассказывает о жизни, любви и борьбе за выживание в условиях переплетения традиций и новых веяний времени. В центре сюжета — судьбы героев, которые стремятся сохранить свои идеалы и ценности в эпоху перемен.

Показы спектакля состоятся 23 и 24 ноября текущего года. Начало мероприятий запланировано на 15 и 16 часов соответственно. Зрителей ждут по адресу: Назрань, улица Тутаевой, 44,

Билеты доступны по федеральной программе «Пушкинская карта». Приобрести их можно, перейдя по ссылке. Справки по телефону: +7 (963) 398-98-02.