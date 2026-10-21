В Назрани 35 активистам «Движения Первых» вручили паспорта граждан России

В церемонии участвовали начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу майор полиции Лохан Шанхоев, заместитель председателя Общественного совета при ведомстве Исмаил Албагачиев, председатель отделения «Движения Первых» по Назрани и Магасу Магомед Пошев, школьники, родители и педагоги.

Документы получили 35 подростков, активно участвующих в работе детских и молодежных организаций, военно-патриотических клубов и школьного самоуправления.

Важным и волнительным событием, знаменующим начало самостоятельной взрослой жизни, назвал получение первого паспорта Исмаил Албогачиев. Он призвал школьников бережно обращаться с документом, с достоинством нести звание гражданина России и хорошо учиться.

Магомед Пошев, в свою очередь, отметил: для участников «Движения Первых» вручение паспорта не просто формальность, но значимый шаг к осознанию своей причастности к большой стране и принятию первых серьезных обязательств. По его словам, организаторы стараются сделать этот день запоминающимся, мотивировать подростков к дальнейшей активной общественной жизни и реализации собственных инициатив.

Акция «Мы — граждане России», организованная «Движением Первых» совместно с МВД страны, направлена на то, чтобы сделать вручение паспорта торжественным и запоминающимся событием.