В Национальной библиотеке Ингушетии ветеран СВО встретился со школьниками

Гостя приветствовали заместитель директора НБ Лидия Мальсагова и начальник центра правовой информации Залина Чагиева. Мероприятие провела заведующая отделом обслуживания читателей Ясмина Цечоева.

Сотрудник федеральной службы войск национальной гвардии рассказал, что в 2022 году, руководствуясь глубоким чувством долга перед Отчизной, он добровольно отправился на специальную военную операцию.

Во время выполнения боевой задачи подразделение оказалось в крайне сложной ситуации. Микаил Махлоев получил тяжелое ранение и контузию, но, несмотря на опасность, бойцы не бросили никого на поле боя: под плотным огнем они выносили раненых и погибших товарищей. Ветеран рассказывал об этом с гордостью и с глубокой благодарностью в адрес своих боевых товарищей.

Большую поддержку ему оказали члены семьи, которые приехали в госпиталь в самые трудные дни. Особую роль сыграла его сестра Малика. Медик по профессии, она активно помогала врачам и медсестрам ухаживать за ранеными.

В беседе со школьниками ветеран сделал акцент на значимости патриотизма и любви к Родине. Он подчеркнул важность уважения и послушания по отношению к родителям, внимательного отношения к советам учителей, которые, по его мнению, относятся к детям как к собственным.

Военнослужащий призвал ребят старательно учиться и становиться образованными и достойными гражданами своей страны. Слова, исходящие от человека, который на деле доказал свою верность долгу и мужество, звучали особенно весомо и убедительно.

В читальном зале Национальной библиотеки также была организована впечатляющая книжная документальная экспозиция «Герои живут рядом», посвященная участникам специальной военной операции.