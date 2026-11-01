В Москве почтили память жертв конфликта осени 1992 года благотворительной акцией 

В рамках акции молодые активисты навестили многодетные ингушские семьи в Москве и Подмосковье, передали им продуктовые наборы в память о погибших и пропавших без вести во время конфликта осени 1992 года, сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве.

Тем временем в самой республике продолжаются памятные и благотворительные акции к очередной годовщине трагедии. В День жертв политических репрессий, 30 октября, на Мемориальном комплексе «ГIоазота кашамаш» в Назрани состоялось траурное мероприятие. В нем приняли участие Глава Ингушетии, представители органов власти, депутаты парламента, общественные деятели и жители региона.