Там напомнили наиболее распространенные заблуждения. В их числе первый миф о том, что прививка может вызвать грипп.

На деле, как отмечают специалисты, инактивированные вакцины совершенно не содержат живого вируса, который мог бы спровоцировать заболевание. Иногда после вакцинации могут проявиться легкие симптомы — например, незначительное повышение температуры, ощущение слабости или дискомфорт в месте инъекции. Однако это лишь временные реакции организма, которые не имеют ничего общего с настоящим гриппом.

Миф второй: вакцинация противопоказана беременным женщинам.

Между тем, инактивированная вакцина не только разрешена, но и настоятельно рекомендована будущим мамам. Грипп во время беременности может протекать в более тяжелой форме и вызывать опасные для здоровья осложнения. Вакцинация защищает женщину, а передающиеся плоду антитела создают дополнительную иммунную защиту для малыша в первые месяцы после рождения.

Миф третий: людям с хроническими заболеваниями вакцинация может навредить.

Напротив, людям с хроническими заболеваниями особенно важно проходить вакцинацию против гриппа. Заражение вирусом может усугубить течение уже имеющихся заболеваний и спровоцировать осложнения. Перед прививкой врач проведёт осмотр и убедится в отсутствии противопоказаний.

Миф четвёртый: из-за изменчивости вируса гриппа вакцинация не имеет смысла.

Хотя вирус гриппа действительно постоянно эволюционирует, разработчики вакцин не стоят на месте. Состав вакцин регулярно корректируется с учетом прогнозируемых штаммов, которые могут распространиться в предстоящем сезоне. Вакцинация не может гарантировать абсолютной защиты от заражения, но существенно снижает вероятность тяжелого течения болезни и развития осложнений.

Миф пятый: если вакцинироваться каждый год, то в следующем году прививка уже не нужна.

Ежегодная вакцинация против гриппа необходимая мера профилактики. Из-за постоянной мутации вируса и постепенного ослабления иммунитета после предыдущей прививки важно обновлять иммунную защиту каждый год.

В ведомстве отметили, что получить вакцину можно в любой рабочий день в прививочных кабинетах поликлиники, к которой граждане прикреплены. Перед процедурой медицинский работник проведет осмотр и убедится в отсутствии противопоказаний.

«Не дайте заблуждениям встать на пути заботы о вашем здоровье. Вакцинация — эффективный способ защитить себя и своих близких от гриппа и связанных с ним осложнений», — подчеркнули в Минздраве региона.