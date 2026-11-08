В Минспорте Ингушетии чествовали бронзовых призеров ЧМ по вольной борьбе

Первый стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 79 кг на мировом первенстве в Астане. Министр спорта Руслан Белхороев поздравил его с успехом, передав благодарность и сертификат на 1 млн рублей. Такую же награду получил тренер борца Зелимхан Гусейнов.

Отмечается, что для спортсмена этот сезон оказался особенно значимым: он впервые в карьере завоевал золото взрослого чемпионата России, по пути к титулу одержав победу над действующим чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы Ахмедом Усмановым.

Министр считает, что Исмаил Ханиев может стать лидером в своей весовой категории, главное не расслабляться и продолжать упорно работать.

Благодарность и денежный сертификат на 1 млн рублей Руслан Белхороев вручил и другому бронзовому призеру мирового первенства Абубакару Муталиеву. Награду получил и его наставник Адам Сайтиев.

«Хочу поблагодарить основателя клуба „Ади Ахмад“, вице-президента Федерации спортивной борьбы России Алихана Харсиева за регулярную поддержку наших спортсменов и их тренеров. Такой вклад: существенная мотивация для ребят и возможность дальше добиваться поставленных целей», — подчеркнул руководитель Минспорта.