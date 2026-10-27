В МЧС по Ингушетии состоялась встреча с основателем единоборства «ШодСанЛат» 

Встреча началась в актовом зале с теоретического блока. Сотрудникам спасательного ведомства показали подготовленный фильм об истории и философии уникальной системы тотального боя, а также о жизненном пути ее создателя.

В торжественной части заместитель начальника регионального главка МЧС Ахмед Котиев вручил гостю благодарственное письмо, отметив его весомый вклад в развитие спорта и воспитание молодежи республики.

После официальной части мероприятие переместилось в спортивный зал, где перешло в практическую плоскость. Магомед-Гирей Сукиев, обладающий большим тренерским опытом, продемонстрировал сотрудникам ведомства несколько базовых приемов и элементов техники «ШодСанЛат».

Отметим, что это единоборство, зародившееся в Ингушетии, официально включено во Всероссийский реестр видов спорта. По словам специалистов, философия «ШодСанЛат» основана на уважении, дисциплине и умении владеть своим телом. Эти качества особенно важны для сотрудников экстренных служб, которым ежедневно приходится сохранять хладнокровие и поддерживать физическую форму.