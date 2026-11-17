В ходе инспекционных мероприятий выяснилось, что кафе «Аьрзи» продавало продукцию животного происхождения без необходимых ветеринарных документов. Более того, заведение не было внесено в федеральную государственную информационную систему «Меркурий», которая предназначена для электронной сертификации товаров, подлежащих государственному ветеринарному контролю.

Проверка также выявила ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм в работе заведения, после чего прокуратура города инициировала возбуждение административных дел в отношении руководителя кафе по двум статьям КоАП России.

Подобные нарушения были обнаружены еще в четырех организациях, руководители которых также понесли административную ответственность.