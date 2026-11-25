С начала текущего года выявлено 70 торговых точек и предприятий сферы услуг, которые не встали на налоговый учет. Сведения об этих объектах были переданы в управление ФНС по республике. Помимо этого, городская прокуратура получила 13 материалов, свидетельствующих об отсутствии трудовых договоров с работниками. Также в ходе проверок в торговых точках было установлено 40 единиц контрольно-кассовой техники.

Такая работа имеет большое значение для экономики города. Когда бизнес работает вне правового поля, часть доходов уходит от налогообложения, и бюджет недополучает средства. А отсутствие трудовых договоров лишает работников законных гарантий и социальной защиты.

Цель наведения порядка в этой сфере: не только выявить нарушения, но и создать равные условия для всех предпринимателей, в том числе для тех, кто ведет дела честно и выполняет все обязательства.

Совместные контрольные и профилактические мероприятия с участием налоговой службы, прокуратуры, Роспотребнадзора, Государственной инспекции труда, участковых уполномоченных полиции и органов пожарного надзора будут продолжаться, говорится в релизе.