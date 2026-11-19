Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, в числе первых реализованных задач оказалась санитарная рубка зелёных насаждений на территории, прилегающей к домам. Уже сегодня бригады специалистов выполнили весь необходимый объём, и кроны деревьев приобрели ухоженный вид.

На этом преобразования придомовых пространств не остановятся. В скором времени предполагается привести в порядок деформированные фрагменты асфальтового полотна, которые пострадали в результате действий работников ЖКХ. Кроме того, будет урегулирован вопрос с местами для отдыха: имеющиеся скамейки либо отремонтируют, либо установят вместо них новые.

Все перечисленные перемены стали следствием запросов, поступивших от самих обитателей этих домов. Мероприятия по озвученным темам не приостановлены, а соответствующие указания держит под личным контролем градоначальник.