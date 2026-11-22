Всего в ходе мероприятия полицейские пресекли 102 административных правонарушения.

Водители были привлечены к ответственности за управление ТС без прав и соответствующих документов, страхового полиса и с подложными номерами. Также за тонировку, нарушение правил перевозки несовершеннолетних детей и неуплату штрафов.

Управление ГИБДД МВД по региону напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД и призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах.