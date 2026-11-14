В Малгобеке единороссы обсудили со школьниками военную службу и патриотизм 

Мероприятие было организовано в рамках партийного проекта «Историческая память». Главной темой стало обсуждение с молодежью защиты Отечества, гражданской ответственности и преемственности патриотических ценностей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального отделения партии.

Во встрече приняли участие секретарь Малгобекского отделения «ЕР» Усман Евлоев, депутат Народного собрания Магомед Дарсигов, региональный координатор проекта «Историческая память» Магомед Муружев, представители партийного актива и сторонники. К разговору присоединились сотрудники военного комиссариата и представители филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».

Основное внимание уделили роли военной службы в жизни государства и обязанностям граждан по защите страны. Участники говорили о значении патриотического воспитания, уважении к защитникам Родины и сохранении исторических традиций. Отдельно затронули необходимость изучения героического прошлого и передачи молодому поколению знаний о событиях, определивших историю страны.

Представитель военного комиссариата рассказал об особенностях призывной кампании, порядке подготовки к службе и ответил на вопросы учащихся. Магомед Муружев подчеркнул значимость исторического наследия, общественного признания заслуг защитников Отечества и поддержки людей, посвятивших себя служению стране.

Подобные встречи остаются одним из направлений работы «Единой России» с подрастающим поколением. Они позволяют знакомить школьников с актуальными вопросами военной службы, формировать ответственное отношение к гражданским обязанностям, уважение к прошлому своей страны и понимание ценности служения Родине, говорится в релизе.