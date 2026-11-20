Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии, главная цель проверки состояла в том, чтобы определить, насколько хорошо территория содержится после завершённого благоустройства. Участники обхода изучили состояние зелёных насаждений, объектов инфраструктуры, а также общий вид аллеи.

Серьёзных недостатков в содержании пространства обход не показал. Однако были замечены повреждённые хвойные деревья — некоторые из них потеряли устойчивость. Такие замечания нужно устранить силами специалистов: это поможет не допустить дальнейшего повреждения растений и обезопасить посетителей. О выявленных недочётах сообщили профильным службам, чтобы те приняли необходимые меры.

Хаваж-Багаудин Дарсигов подчеркнул: для сохранения общественных пространств в должном виде нужна системная работа, а не только первичное благоустройство.

«Аллея СВО занимает особое место в городской среде. Это пространство, которое несёт важную смысловую нагрузку, напоминает о событиях и людях, заслуживающих памяти и уважения. Поддерживать его в достойном состоянии — наша общая ответственность. Во время осмотра мы отметили, что в целом за территорией следят хорошо», — отметил секретарь местного отделения партии.

Как считают участники мониторинга, Аллея СВО должна не только сохранять своё мемориальное значение, но и оставаться благоустроенным, безопасным и ухоженным местом для жителей и гостей столицы Ингушетии.