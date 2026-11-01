В Магасе состоялись шахматные состязания среди студентов Госуниверситета 

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба Ингушского госуниверситета

В Центре культуры, спорта и туризма Магаса прошли лично-командные соревнования по шахматам среди студентов Ингушского государственного университета.

Турнир был организован в рамках комплексной программы по противодействию терроризму и экстремизму, с целью приобщения молодежи к здоровому образу жизни, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе вуза. 

Поддержку в проведении и судействе оказали Федерация шахмат республики, кафедра физического воспитания и студенческий спортивный клуб Госуниверситета. 

Шахматы издревле не просто игра, но настоящая школа стратегического мышления, терпения и уважения к сопернику. Именно эти качества помогают молодым людям делать правильный выбор в жизни и противостоять деструктивным влияниям. Турнир подтвердил, что студенты вуза не только успешно осваивают профессии, но и активно занимаются спортом, выбирая здоровье, интеллект и созидание, говорится в релизе.

Шахматы
Турнир
Магас
Госуниверситет