В Магасе состоялись шахматные состязания среди студентов Госуниверситета 

Турнир был организован в рамках комплексной программы по противодействию терроризму и экстремизму, с целью приобщения молодежи к здоровому образу жизни, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе вуза.

Поддержку в проведении и судействе оказали Федерация шахмат республики, кафедра физического воспитания и студенческий спортивный клуб Госуниверситета.

Шахматы издревле не просто игра, но настоящая школа стратегического мышления, терпения и уважения к сопернику. Именно эти качества помогают молодым людям делать правильный выбор в жизни и противостоять деструктивным влияниям. Турнир подтвердил, что студенты вуза не только успешно осваивают профессии, но и активно занимаются спортом, выбирая здоровье, интеллект и созидание, говорится в релизе.