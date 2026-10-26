В Магасе состоялась двусторонняя встреча полпреда в СКФО с Главой Ингушетии 

Руководитель региона отметил, что шесть из восьми проектов, получающих федеральное финансирование, вошли в «зеленую зону» по своевременности освоения средств. Досрочно завершен ремонт школ и детских садов, пять из семи дорожных объектов также сдали раньше срока. До конца года в Назрани, Сунже и Джейрахском районе планируется открыть три молодежных центра. Продолжается работа над созданием технопарка.

«Отдельно рассказал о поддержке участников СВО и их семей. Каждая семья находится на сопровождении, особое внимание уделяем тем, кто вернулся со службы и нуждается в реабилитации, трудоустройстве и социальной помощи», — написал Глава Ингушетии.

По его словам, обсуждались и вопросы, которые требуют поддержки на федеральном уровне. В первую очередь, это водоснабжение республики и строительство объединенной больницы в Назрани. По водоснабжению уже ведется работа. По больнице власти республики подготовят необходимые материалы и направят их для дальнейшей проработки.

«Юрий Яковлевич положительно оценил работу, которая ведется в республике, и подтвердил готовность подключаться к решению актуальных вопросов. Поблагодарил его за визит в Ингушетию, внимание к региону и готовность содействовать в решении важных для нас вопросов. Уверен, что совместная работа поможет нам двигаться дальше и добиваться конкретных результатов», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.