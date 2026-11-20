Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, участники контрольных мероприятий проверили наличие и актуальность паспортов безопасности, системы видеонаблюдения, освещения и оповещения, состояние ограждений, КПП и кнопок экстренного вызова, физическую охрану и документацию, планы эвакуации и тренировки персонала, а также готовность сотрудников к действиям при обнаружении подозрительных предметов и лиц.

По результатам обследования составлены акты с определением категорий и подкатегорий. Выявленные замечания внесены в предписания со сроками устранения. Исполнение — на контроле.

«До конца года аналогичные проверки пройдут в остальных образовательных и социальных учреждениях города», - подчеркнули в мэрии.