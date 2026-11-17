Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, зрительские места были заполнены до отказа, а атмосфера праздника была наполнена азартом и почтением к искусству наездников.

Устроителями конных забегов стали благотворительные организации вместе с комитетом по делам молодежи республики. «Подобное партнёрство заслуживает особого уважения: физическая культура и народные обычаи превращаются здесь не в простое зрелище, а в пространство для добрых поступков и сближения людей», — подчеркнули в мэрии города.

По словам организаторов скачек, состязания подарили гостям незабываемые эмоции, а сам праздник еще раз показал: спорт способен объединять ради благородных целей.